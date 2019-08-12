Провідні українські боксери відмовились їхати на ЧС в Росію

В Єкатеринбурзі Україну можуть представити резервісти.

Федерація боксу України не відправлятиме офіційну делегацію на чемпіонат світу з боксу в російський Єкатеринбург. Провідні українські боксери-аматори вирішили відмовитися від участі в змаганнях, які пройдуть в Росії. Про це повідомляє XSport з посиланням на керівника прес-служби ФБУ Олександра Подаваленка.

«Члени національної збірної України, які брали участь в останніх Європейських іграх, чемпіонаті Європи в Харкові, ті хлопці, які є першими-другими номерами збірної України, - точно брати участь в змаганнях в Росії не будуть», - заявив Подаваленко.

Чемпіонат світу з боксу пройде з 7-го по 21 вересня в Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті світу з боксу в Гамбурзі в 2017 році Україна виборола одну медаль. Олександр Хижняк переміг у вазі до 75 кг.