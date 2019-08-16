Кемпбелл вірить, що зможе перемогти Ломаченка, адже "всі колись програють"

31-річний британський боксер у легкій вазі Люк Кемпбелл поділився очікуваннями від поєдинку з українцем Василем Ломаченком.

Люк Кемпбелл, зокрема, виразив упевненість, що 31 серпня йому вдасться перемогти чемпіона WBA і WBO, лідера рейтингу P4P Василя Ломаченка, адже “врешті-решт, всі колись програють”.

“Тепер я б'юся з кращим серед кращих. Але, врешті-решт, всі колись програють, хіба ні? Це рано чи пізно трапляється. Я вірю, що зможу перемогти Ломаченка. Я впевнений, що 19 років в боксі не пройшли дарма, я завжди зберігав дисципліну. Головне - правильно вибрати час”, - цитує Кемпбелла XSPORT.

Нагадаємо, боксерський поєдинок Ломаченко - Кембелл відбудеться 31 серпня в Лондоні (Велика Британія) на арені О2. На кону стоятимуть пояси WBA і WBO, які належать українцю, а також вакантний титул WBC.