На бій Ломаченко – Кемпбелл усі квитки продані

Бій відбудеться 31 серпня в Лондоні на арені О2.

Едді Гірн, промоутер британського боксера Люка Кемпбелла, повідомив в своєму Twitter, що всі квитки на бій з Василем Ломаченко вже продані.

Ломаченко і Кемпбелл битимуться за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC, який став вакантним після відмови від нього Майки Гарсії. Бій відбудеться 31 серпня в Лондоні на арені О2.

Раніше стало відомо, що гонорар, який отримає Ломаченко за майбутній бій, стане рекордним в його кар'єрі.

У минулому бою Ломаченко бився з британцем Ентоні Кроллою, якого нокаутував у четвертому раунді, захистивши чемпіонські титули WBO і WBA.