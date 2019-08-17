Козлова дізналася суперницю в основній сітці 250-тисячника WTA у Бронксі

Українська тенісистка Катерина Козлова, яка посідає 73-є місце світового рейтингу, зустрінеться із француженок Алізе Корне (№60) в "основі" турніру WTA International у Бронксі (США) із призовим фондом 250 тис дол.

Раніше перший раунд кваліфікації цих змагань подолала ще одна наша співвітчизниця Надія Кіченок, повідомляє Укрінформ.

На на тай-брейках вона за дві години перемогла володарку wild card Еліші Болтон зі США - 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) і тепер зустрінеться з росіянкою Наталією Віхлянцевою.

А ось сестра Надії - Людмила Кіченок взяла лише один гейм у поєдинку проти четвертої сіяної росіянки Анастасії Потапової - 0:6, 1:6.

Як інформувало агентство, одеситка Даяна Ястремська відмовилася від участі у змаганнях у Бронксі через травму, отриману у другому колі турніру в Цинциннаті.