Ломаченко, Усик, Світоліна і Харлан увійшли в топ-100 найвпливовіших українців

Президент і власник «Шахтаря» Ринат Ахметов на 3-у місці в рейтингу.

Четверо діючих українських спортсменів увійшли до списку топ-100 найвпливовіших людей України. Рейтинг опублікували в журналі «Новое время».

На 44-й позиції розташувався чемпіон світу з боксу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко. Слідом за ним йде колишній чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Олександр Усик. 81-е місце дісталося кращій тенісистці України 24-річній Еліні Світоліній. А 99-й рядок посіла шестиразова чемпіонка світу з фехтування шаблістка Ольга Харлан.

З українських спортивних функціонерів до списку 100 найвпливовіших українців увійшли: президент ФК «Шахтар» Ринат Ахметов (3-е місце), колишній президент «Дніпра» Ігор Коломойський (4-е), колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Віталій Кличко (20 е), колишній президент «Металіста» Олександр Ярославський (41-е), почесний президент «Ворскли» Костянтин Жеваго (61-е), колишній президент Федерації футболу України і віце-президент УЄФА Григорій Суркіс (76-е) і колишній президент донецького «Металурга» Сергій Тарута (93-е).