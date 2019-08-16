Ястремська знялася з турніру WTA у Бронксі

Друга “ракетка” України Даяна Ястремська прийняла рішення пропустити турнір WTA International, який пройде наступного тижня в Бронксі (США).

Напередодні Даяна Ястремська в ході поєдинку зі Світланою Кузнєцовою зверталася до фізіо через проблеми з лівим коліном, а також отримала ушкодження щиколотки. Про це повідомляє БТУ.

❏WTA-Cincinnati-R2

☆Kuznetsova S. - Yastremska D.

・Kuznetsova, caring for opponents, and winning performances tend to refrain! pic.twitter.com/qsPkb2G3zN — Dolphin13 (@Falconer0717) 14 серпня 2019 р.

Нагадаємо, 19-річна Ястремська (№32 рейтингу WTA) у другому раунді турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Western & Southern Open - в Цинциннаті (США) з призовим фондом $2,945 млн поступилася 34-річній росіянці Світлані Кузнецовій (№153 WTA), упустивши два матчболи.

За тиждень українка виступить на Відкритому чемпіонаті США (US Open-2019), де має шанси вперше потрапити в число сіяних гравців.

Фото: Jimmie48 Photography