Ястремська знялася з турніру WTA у Бронксі

Ястремська знялася з турніру WTA у Бронксі

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Укрінформ
Друга “ракетка” України Даяна Ястремська прийняла рішення пропустити турнір WTA International, який пройде наступного тижня в Бронксі (США).

Напередодні Даяна Ястремська в ході поєдинку зі Світланою Кузнєцовою зверталася до фізіо через проблеми з лівим коліном, а також отримала ушкодження щиколотки. Про це повідомляє БТУ.

Нагадаємо, 19-річна Ястремська (№32 рейтингу WTA) у другому раунді турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Western & Southern Open - в Цинциннаті (США) з призовим фондом $2,945 млн поступилася 34-річній росіянці Світлані Кузнецовій (№153 WTA), упустивши два матчболи.

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За тиждень українка виступить на Відкритому чемпіонаті США (US Open-2019), де має шанси вперше потрапити в число сіяних гравців.

Фото: Jimmie48 Photography

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