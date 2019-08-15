Ястремська програла у другому колі турніру WTA в Цинциннаті

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська достроково завершила виступ на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Western & Southern Open - в Цинциннаті (США) з призовим фондом $2,945 млн.

У другому раунді змагань 19-річна Ястремська (№32 рейтингу WTA) за 2 години 35 хвилин поступилася 34-річній росіянці Світлані Кузнецовій (№153 WTA) - 6:4, 6:7 (7:9), 2:6, повідомляє Укрінформ.

Суперниці вперше зустрілися на корті.

За вихід до чвертьфіналу турніру Кузнецова зустрінеться з посіяною під 8-м номером американкою Слоун Стівенс, яка здобула вольову перемогу над Юлією Путінцевою з Казахстану - 2:6, 6:4, 6:3.

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На Western & Southern Open, який пройде у Цинциннаті до 18 серпня, виступає також перша "ракетка України Еліна Світоліна, яка вийшла до третього кола змагань.