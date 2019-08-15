Розпочався командний чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Змагання проходитимуть в Полтаві 14 - 18 серпня.

За першість змагаються 320 спортсменів з усіх областей України, повідомляє Pltavske.tv.

"Дівчат трохи менше, але якщо взяти в медальному заліку, то порівну", — повідомив головний суддя командного чемпіонату України з веслування Ігор Слівінський.

За результатами чемпіонату спортсмени сформують команду на наступний рік, для зимової підготовки.

Відеосюжет з місця події:

Командний чемпіонат України з веслування на байдарках і каное триватиме в Полтаві до 18 серпня.

Фото: canoe.in.ua