Українські веслувальники виграли два «срібла» на чемпіонаті світу

Павло Борсук та Іван Семикін посіли другі місця на молодіжному ЧС в Румунії.

Українці Павло Борсук та Іван Семикін стали срібними призерами чемпіонату світу U-23 з веслування на байдарках і каное. Про це передає сайт Федерації каное України.

Каное-одиночка Борсука посіло друге місце на дистанції 200 метрів, відставши від золотого медаліста на 0,018 секунди.

Павло Борсук

На цій же дистанції змагався в байдарці-одиночці Семикін, якому для золота не вистачило 0,118 секунди.

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Байдарочниця Іванна Дяченко та Тетяна Єднак зайняли 4-е місця в своїх фіналах, а Валерія Шарова і Василина Калитюк стали п'ятими.

Чемпіонат світу приймає румунський Пітешті, а останній день змагань завтра, 4 серпня.