Михайличенко офіційно очолив київське "Динамо"

Головним тренером ФК "Динамо" (Київ) призначений Олексій Михайличенко, який останнім часом обіймав посаду спортивного директора клубу.

До тренерського штабу Олексія Олександровича увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Про інших асистентів головного тренера буде повідомлено додатково.

Уже у п’ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою.

Зазначимо, що Михайличенко вже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках, вигравши зі столичним клубом два чемпіонати України, а також Кубок та Суперкубок країни.

Нагадаємо, 14 серпня ФК “Динамо” повідомив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Хацкевичем. Його підопічні у 3-у раунді кваліфікації Ліги чемпіонів поступилися бельгійському “Брюгге” (0:1, 3:3) і продовжать виступи у груповому раунді Ліги Європи.

24 серпня динамівці зіграють в УПЛ проти донецького “Олімпіка”.

Фото: fcdynamo.kiev.ua