Букмекери дали прогноз на матчі "Зорі" та "Маріуполя" в Лізі Європи УЄФА

У четвер, 15 серпня, матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проведуть футболісти луганської "Зорі" та "Маріуполя", які зустрінуться відповідно з болгарським ЦСКА (у Запоріжжі) і голландським клубом "АЗ Алкмаар" (у Гаазі).

Фаворитами в цих дуелях є "Зоря" і "АЗ Алкмаар", повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill на перемогу підопічних Віктора Скрипника пропонує коефіцієнт 2,15. на нічию - 3,40, на успіх болгар - 3,30.

Зустріч у якості головного арбітра обслуговуватиме француз Аморі Делерю. Перший поєдинок суперників на стадіоні "Васил Левскі" в Софії завершилася результативною нічиєю - 1:1.

Матч "Зоря" - ЦСКА розпочнеться на запорізький "Славутич Арені" о 20.00. У прямій трансляції його покаже телеканал Уніан.

У матчі-відповіді "АЗ-Алкмаар" - "Маріуполь", на думку букмкеров, солідну перевагу мають голландці. Їхній успіх William Hill оцінює коефіцієнтом 1,17, нічию - 6,50, перемогу маріупольців - 13,00.

Тиждень тому в Одесі гра суперників на стадіоні "Чорноморець" в Одесі завершилася нульовою нічиєю. Поєдинок у відповідь в екстреному порядку було перенесено з Алкмаара до Гааги. Справа в тому, що на домашньому стадіоні АЗ AFAS обвалився дах. У Гаазі арена "Карс Джинс" має штучне покриття і здатна вмістити 15 тисяч глядачв. Головним арбітром матчу буде поляк Бартош Франковський.

У прямій трансляції зустріч із Гааги покаже телеканал "Футбол 1". Початок матчу о 21.30.