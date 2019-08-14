Півзахисник “Брюгге”: Найсильнішим суперником у кваліфікації було київське “Динамо”

Півзахисник бельгійського футбольного клубу “Брюгге” Руд Вормер поділився враженнями від протистояння з київським “Динамо” у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Руд Вормер в коментарі клубній пресі, зокрема, зазначив, що кияни були найскладнішим супреником “Брюгге” у кваліфікації ЛЧ.

“Яка приголомшлива зустріч. Ми стартували помірно, через що відставали в рахунку вже на 5-й хвилині. Ми намагалися підбадьорювати один одного, щоб забити гол. У підсумку ми зробили це три рази, а могли і більше. Ми хотіли не пропустити в перші 20 хвилин, але у нас не вийшло. Тоді ми заграли трохи по-іншому. Коли я зробив рахунок 2:2, то подумав, що гра зроблена, але потім Мехеле забив у власні ворота. Таке трапляється.

Опенда добре вийшов на заміну: зробив асист і забив. Тепер нам належить зіграти з ЛАСК в плей-офф, але я думаю, що найскладнішим суперником було “Динамо”, - цитує Вормера Tribuna.com.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти київського "Динамо" зіграли у вівторок, 13 серпня, унічию 3:3 з бельгійським "Брюгге" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. М'ячі на київському НСК "Олімпійський" забили Віталій Буяльський (6) і Володимир Шепелєв (50) - у динамівців; Сімон Делі (38), Рууд Вормер (88) та Луа Опенда (90+5) - у "Брюгге". Ще один м'яч на 90+3 хвилині зрізав у власні ворота гравець гостей Брендон Мехеле. “Динамо” не змогло пройти в плей-офф Ліги чемпіонів за сумою двох матчів із "Брюгге" (0:1, 3:3) і далі продовжить виступи відразу в груповому раунді Ліги Європи.