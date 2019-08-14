“Динамо” при жеребкуванні групового етапу Ліги Європи перебуватиме в першому кошику

Київський футбольний клуб “Динамо” буде в першому кошику при жеребкуванні групового етапу Ліги Європи.

Підопічні Олександра Хацкевича на груповому етапі Ліги Європи не зіграють із найсильнішими суперниками в групі. Про це повідомляє Sport Arena.

“Київське “Динамо” не змогло пройти в плей-офф Ліги чемпіонів, програвши в третьому кваліфікаційному раунді за сумою двох матчів "Брюгге" (0:1 , 3:3). Далі “біло-сині” продовжать виступи відразу в груповому раунді Ліги Європи, а під час жеребкування перебуватимуть в першому кошику посіву”, - йдеться в повідомленні.

Із 48 клубів, які зіграють в групі, туди автоматично потрапили іспанські “Севілья” та “Хетафе”, англійські “Арсенал” і “Манчестер Юнайтед”, італійські “Рома” і “Лаціо”, німецькі “Вольфсбург” і “Боруссія М”, французькі “Сент-Етьєнн” і “Ренн”, російський “ЦСКА”, португальский “Спортинг”, українська “Олександрія”, бельгійський “Стандард”, турецький “Бешикташ”, австрійський “Вольфсбергер” і “Лугано” (Швейцарія).

Разом із “Динамо” 13 серпня до групового етапу Ліги Європи пройшли “Порту” (Португалія), “Базель” (Швейцарія) і “Бешикташ” (Туреччина).

Жеребкування відбудеться 30 серпня.

Нагадаємо, футболісти київського "Динамо" зіграли у вівторок, 13 серпня, унічию 3:3 з бельгійським "Брюгге" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. М'ячі на київському НСК "Олімпійський" забили Віталій Буяльський (6) і Володимир Шепелєв (50) - у динамівців; Сімон Делі (38), Рууд Вормер (88) та Луа Опенда (90+5) - у "Брюгге". Ще один м'яч на 90+3 хвилині зрізав у власні ворота гравець гостей Брендон Мехеле.