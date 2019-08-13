Ліга чемпіонів УЄФА: "Динамо" не пройшло "Брюгге" і гратиме у Лізі Європи

Футболісти київського "Динамо" зіграли у вівторок, 13 серпня, унічию 3:3 з бельгійським "Брюгге" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

М'ячі на київському НСК "Олімпійський" забили: Віталій Буяльський (6-та хвилина) і Володимир Шепелєв (50) - у динамівців; Сімон Делі (38), Рууд Вормер (88) та Луа Опенда (90+5) - у "Брюгге". Ще один м'яч на 90+3 хвилині зрізав у власні ворота гравець гостей Брендон Мехеле, повідомляє Укрінформ.

На 82-й хвилині з поля вилучений захисник динамівців Микита Бурда, а на 84-й - форвард гостей Персі Тау.

Перша гра у Брюгге завершилася з рахунком 1:0 на користь бельгійців, які й пройшли до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де їм протистоятиме переможець пари ЛАСК (Австрія) - "Базель" (Швейцарія). "Динамо" ж гратиме у другоиу за рангом євротурнірі - Лізі Європи УЄФА.

Зустріч обслуговувала суддівська бригада з Хорватії. Головний арбітр - Іван Бебек, лайнсмени – Горан Патакі, Боян Зобеніца, четвертий суддя - Маріо Зебець.

На цю хвилину визначилися ще дві команди-участниці плей-офф. Це кіпрський АПОЕЛ та норвезький "Русенборг". АПОЕЛ після поразки вдома від азербайджанського "Карабаха" (1:2) переміг у гостях - 2:0. "Русенборг" двічі обіграв словенський "Марібор": 3:1 - сьогодні вдома і 3:1 - тиждень тому у гостях.