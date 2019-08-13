"Динамо" - "Брюгге". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу у відповідь третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами київського "Динамо" та бельгійського "Брюгге".

"Динамо" (Київ, Україна) - "Брюгге" (Бельгія)

0:0

13 серпня 2019 року. Київ. НСК "Олімпійський". Початок матчу о 20.30. Температура повітря +33С.

Ласкаво просимо до Києва на повторний поєдинок третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрічаються віцечемпіони України та Бельгії "Динамо" і "Брюгге".

Перша гра в Брюгге завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів арени "Ян Брейдел". До цього в єврокубках команди не зустрічалися.

Стартові склади :

"Динамо" - .

Головний тренер - Олександр Хацкевич (Білорусь).

"Брюгге" - .

Головний тренер - Філіпп Клеман (Бельгія).

Арбітр - Іван Бебек (Хорватія), лайнсмени - Горан Патакі, Боян Зобеніца, четвертий суддя - Маріо Зебець.

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Переможець протистояння "Динамо" - "Брюгге" за сумою двох матчів вийде у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським ЛАСКом або швейцарським "Базелем" (перший матч 2:1). Команда-невдаха потрапить у груповий турнір Ліги Європи УЄФА.

Поєдинки раунду плей-офф Ліги чемпіонів заплановані на 20 і 28 серпня. Першу зустріч "Динамо" або "Брюгге" проведуть на виїзді.