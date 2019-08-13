"Динамо" - "Брюгге". Текстова трансляція
"Динамо" (Київ, Україна) - "Брюгге" (Бельгія)
0:0
13 серпня 2019 року. Київ. НСК "Олімпійський". Початок матчу о 20.30. Температура повітря +33С.
Ласкаво просимо до Києва на повторний поєдинок третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрічаються віцечемпіони України та Бельгії "Динамо" і "Брюгге".
Перша гра в Брюгге завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів арени "Ян Брейдел". До цього в єврокубках команди не зустрічалися.
Стартові склади:
"Динамо" - .
Головний тренер - Олександр Хацкевич (Білорусь).
"Брюгге" - .
Головний тренер - Філіпп Клеман (Бельгія).
Арбітр - Іван Бебек (Хорватія), лайнсмени - Горан Патакі, Боян Зобеніца, четвертий суддя - Маріо Зебець.
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Переможець протистояння "Динамо" - "Брюгге" за сумою двох матчів вийде у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським ЛАСКом або швейцарським "Базелем" (перший матч 2:1). Команда-невдаха потрапить у груповий турнір Ліги Європи УЄФА.
Поєдинки раунду плей-офф Ліги чемпіонів заплановані на 20 і 28 серпня. Першу зустріч "Динамо" або "Брюгге" проведуть на виїзді.