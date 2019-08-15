Збірна Нігерії з футболу оголосила склад на матч з Україною

Німецький футбольний наставник національної команди Нігерії Гернот Рор назвав кандидатів на товариський поєдинок зі збірною України.

До матчу готуватимуться 23 виконавці, повідомляє прес-служба УАФ.

Найбільше представництво у збірній Нігерії мають англійські клуби - шість гравців. По три футболісти представляють першості Іспанії та Франції, по два - Португалії, Італії та Німеччини.

Уперше Гернот Рор запросив до складу триразових володарів Кубка африканських націй воротаря Еміля Окое з німецької "Фортуни" та півзахисника Джо Арібо з шотландського "Рейнджерс".

Склад збірної Нігерії:

воротарі - Ікечукву Езенва ("Катсіна Юнайтед"), Френсіс Узохо ("Омонія", Кіпр), Еміль Окое ("Фортуна", Німеччина);

захисники - Кеннет Омеруо ("Леганес", Іспанія), Леон Балогун ("Брайтон", Англія), Вїльям Еконг ("Удінезе", Італія), Тайрон Ебуехі ("Бенфіка", Португалія), Ола Айна ("Торіно", Італія), Чідозі Авазім ("Порту", Португалія), Олувасемілога Аджай ("Вест Бромвіч", Англія), Джамілу Коллінз ("Падерборн", Німеччина);

Півзахисники: Вїлфред Ндіді ("Лестер", Англія), Огенекаро Етебо ("Сток Сіті", Англія), Алекс Івобі ("Евертон", Англія), Келечі Іхеаначо ("Лестер", Англія), Джо Арібо ("Рейнджерс", Шотландія);

форварди - Ахмед Муса ("Аль-Наср", Саудівська Аравія), Самуель Калу ("Бордо", Франція), Мойзес Саймон ("Леванте", Іспанія), Генрі Оньєкуру ("Монако", Франція), Пол Онуачу ("Мідтьюлланн", Данія), Самуель Чуквуезе ("Вільярреал", Іспанія), Віктор Осімхен ("Лілль", Франція).

Нагадаємо, товариський поединок між збірними України та Нігерії відбудеться 10 вересня у Дніпрі.