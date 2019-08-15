Український воротар Лунін у “Вальядоліді” матиме право грати проти “Реала”
Про це повідомляє Sport Arena.
“Воротар Андрій Лунін, який перейшов на правах оренди з “Реала” в “Вальядолід”, зможе зіграти проти “вершкових” в наступному сезоні. Про це виданню Marca повідомив спортивний директор “біло-фіолетових” Мігель Анхель Гомес”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 серпня іспанський футбольний клуб “Вальядолід” представив свого новачка українського воротаря Андрія Луніна, якого орендував у мадридського “Реала” на 1 сезон.
За місце в основному складі "Вальядоліда" 20-річний українець боротиметься з двома воротарями - 30-річним вихованцем “Барселони” Жорді Масіпом і 25-річним Хосе Антоніо Каро.
У першому турі нового сезону в чемпіонаті Іспанії “Вальядолід” зіграє на виїзді проти “Бетіса”. Матч відбудеться 18 серпня і розпочнеться 22.00.
Фото: REAL VALLADOLID C.F.