“Вальядолід” представив свого новачка українського воротаря Луніна

Іспанський футбольний клуб “Вальядолід” представив свого новачка українського воротаря Андрія Луніна, якого орендував у мадридського “Реала” на 1 сезон.

Офіційна презентація відбулася сьогодні, 14 серпня, під час спеціальної пресконференції.

Коментуючи свій перехід до нової команди, Андрій Лунін зазначив, що вдячний клубу за можливість виступати в Прімері.

"Щасливий бути тут. Важливо грати і боротися за місце в складі. Виступи в Прімері є для мене великою мотивацією, тому я вдячний клубу. Коли в команді існує конкуренція, це добре. У “Леганесі” та мадридському “Реалі” було так само, це допомагає мені рости. Кожен футболіст мріє виступати за національну команду, я не є винятком", - цитує Луніна Football.ua.

Як повідомлялося, 14 серпня клуб елітного іспанського дивізіону "Вальядолід" оголосив про оренду 20-річного українського футболіста Андрія Луніна терміном на 1 рік. Воротар ще вранці приєднався до нової команди, з якою встиг провести перше тренування.

У складі нової команди він може дебютувати в матчі з “Бетісом” в стартовому турі Прімери, який запланований на 19 серпня.

Фото: REAL VALLADOLID C.F.