“Вальядолід” представив свого новачка українського воротаря Луніна
Офіційна презентація відбулася сьогодні, 14 серпня, під час спеціальної пресконференції.
Коментуючи свій перехід до нової команди, Андрій Лунін зазначив, що вдячний клубу за можливість виступати в Прімері.
"Щасливий бути тут. Важливо грати і боротися за місце в складі. Виступи в Прімері є для мене великою мотивацією, тому я вдячний клубу. Коли в команді існує конкуренція, це добре. У “Леганесі” та мадридському “Реалі” було так само, це допомагає мені рости. Кожен футболіст мріє виступати за національну команду, я не є винятком", - цитує Луніна Football.ua.
Як повідомлялося, 14 серпня клуб елітного іспанського дивізіону "Вальядолід" оголосив про оренду 20-річного українського футболіста Андрія Луніна терміном на 1 рік. Воротар ще вранці приєднався до нової команди, з якою встиг провести перше тренування.
У складі нової команди він може дебютувати в матчі з “Бетісом” в стартовому турі Прімери, який запланований на 19 серпня.
Фото: REAL VALLADOLID C.F.