“Вальядолід” оголосив про оренду українського воротаря Луніна

Український воротар мадридського футбольного клубу “Реал” Андрій Лунін наступний сезон також проведе в оренді.

Клуб елітного іспанського дивізіону "Вальядолід" оголосив про оренду 20-річного українського футболіста терміном на 1 рік. Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Вальядолід”.

“Реал Вальядолід” і “Реал Мадрид” домовилися щодо оренди молодого українського воротаря. Андрій Лунін підсилить ворота “Вальядоліда”. Контракт розрахований на один сезон. Лунін, який минулий сезон грав за “Леганес” (також в оренді), має міжнародний досвід у всіх категоріях збірної України”, - йдеться в повідомленні.

Сьогодні об 11.30 за місцевим часом “Вальядолід” офіційно представить Андрія Луніна у пресзалі стадіону "Хосе Соррилья".

Нагадаємо, Лунін перейшов до “Реала” 2018 року, але відразу ж його віддали в оренду до іспанського “Леганеса”, де він зіграв лише у 5 матчах. Після рішення Кейлора Наваса залишитися в “Реалі” Лунін вже другий сезон поспіль проведе в оренді.