Сьогодні футболісти “Маріуполя” проведуть матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти нідерландського АЗ.

Напередодні поєдинку українські футболісти провели передматчеве тренування на полі стадіону "Cars jeans" в Гаазі, де проводить домашні матчі клуб "Den Haag". Про це повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

Футболісти “Маріуполя” провели передматчеве тренуванні в Гаазі / Фото: ФК "Маріуполь"

Як повідомлялося, футболісти "Маріуполя у четвер, 15 серпня, проведуть матч у відповідь третього відбіркового етапу Ліги Європи УЄФА. "Маріуполь" о 21.30 на стадіоні "Карс Джинс" у Гаазі зустрінеться з нідерландським клубом “АЗ Алкмаар”. На думку букмкеров, солідну перевагу мають голландці. Їхній успіх William Hill оцінює коефіцієнтом 1,17, нічию - 6,50, перемогу маріупольців - 13,00.

У першому поєдинку українська команда на "Чорноморці" в Одесі розійшлася миром з АЗ з рахунком 0:0.