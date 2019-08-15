Малиновський відзначився результативною передачею в товариському матчі “Аталанти”
Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі італійської “Аталанти” у спарингу з командою Серії С “Джіана Ермініо” і відіграв 75 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
Український півзахисник відзначився в цьому поєдинку результативною передачею та участю у кількох гольових комбінацій, а сам матч закінчився розгромною поразкою “Джіани Ермініо” з рахунком 11:1.
“Аталанта” старує в чемпіонаті Італії 24 серпня матчем на виїзді проти клубу СПАЛ.
Нагадаємо, в липні бельгійський "Генк" та італійська "Аталанта" офіційно повідомили про перехід до італійського клубу півзахисника футбольної збірної України Руслана Малиновського. В "Аталанті" з міста Бергамо Малиновський виступає під 18-м номером.
У "Генку" український футболіст грав із січня 2016 року.