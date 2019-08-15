Малиновський відзначився результативною передачею в товариському матчі “Аталанти”

Напередодні початку нового сезону півзахисник збірної України з футболу Руслан Малиновський відзначився результативною передачею в товариському поєдинку “Аталанти”.

Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі італійської “Аталанти” у спарингу з командою Серії С “Джіана Ермініо” і відіграв 75 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Український півзахисник відзначився в цьому поєдинку результативною передачею та участю у кількох гольових комбінацій, а сам матч закінчився розгромною поразкою “Джіани Ермініо” з рахунком 11:1.

“Аталанта” старує в чемпіонаті Італії 24 серпня матчем на виїзді проти клубу СПАЛ.

Нагадаємо, в липні бельгійський "Генк" та італійська "Аталанта" офіційно повідомили про перехід до італійського клубу півзахисника футбольної збірної України Руслана Малиновського. В "Аталанті" з міста Бергамо Малиновський виступає під 18-м номером.

У "Генку" український футболіст грав із січня 2016 року.