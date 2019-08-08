П’ятов — кращий серед українців у рейтингу УЄФА футболістів європейських збірних
Кращим серед українців в рейтингу УЄФА став воротар донецького футбольного клубу “Шахтар” і збірної України Андрій П’ятов. Про це повідомляє tribuna.com.
Андрій П’ятов у топ-100 рейтингу кращих футболістів європейських збірних посів 17 місце (1 067 очок). Також до топ-100 увійшли гравці збірної України Євген Коноплянка (666) і Олександр Караваєв (614).
Зазначимо, що в цьому рейтингу Андрій П’ятов випередив зіркового португальського форварда Кріштіану Роналду (Португалія, 1 060):
1. Джордан Пікфорд (Англія) - 2 010 очок
2. Мемфіс Депай (Голландія) - 1 922
3. Френкі де Йонг (Голландія) - 1 889 ...
6. Серхіон Рамос (Іспанія) - 1 475
7. Антуан Грізманн (Франція) - 1 459 ...
16. Бернарду Сілва (Португалія) - 1 071
17. Андрій П'ятов (Україна) - 1 067
18. Кріштіану Роналду (Португалія) - 1 060 ...
23. Кіліан Мбаппе (Франція) - 1 012 ...
74. Євген Коноплянка (Україна) - 666 ...
88. Олександр Караваєв (Україна) - 614 ...
157. Олександр Зінченко (Україна) - 469 ...
182. Віталій Миколенко (Україна) - 430 ...
185. Руслан Малиновський (Україна) - 425 ...
277. Віктор Циганков (Україна) - 352 ...
422. Ярослав Ракицький (Україна) - 251 ...
437. Марлос (Україна) - 246 ...
672. Андрій Ярмоленко (Україна) - 137 ...
1394. Євген Селезньов (Україна) - 17
Фото: shakhtar.com