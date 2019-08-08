П’ятов — кращий серед українців у рейтингу УЄФА футболістів європейських збірних

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував рейтинг кращих футболістів європейських національних команд.

Кращим серед українців в рейтингу УЄФА став воротар донецького футбольного клубу “Шахтар” і збірної України Андрій П’ятов. Про це повідомляє tribuna.com.

Андрій П’ятов у топ-100 рейтингу кращих футболістів європейських збірних посів 17 місце (1 067 очок). Також до топ-100 увійшли гравці збірної України Євген Коноплянка (666) і Олександр Караваєв (614).

Зазначимо, що в цьому рейтингу Андрій П’ятов випередив зіркового португальського форварда Кріштіану Роналду (Португалія, 1 060):

1. Джордан Пікфорд (Англія) - 2 010 очок

2. Мемфіс Депай (Голландія) - 1 922

3. Френкі де Йонг (Голландія) - 1 889 ...

6. Серхіон Рамос (Іспанія) - 1 475

7. Антуан Грізманн (Франція) - 1 459 ...

16. Бернарду Сілва (Португалія) - 1 071

17. Андрій П'ятов (Україна) - 1 067

18. Кріштіану Роналду (Португалія) - 1 060 ...

23. Кіліан Мбаппе (Франція) - 1 012 ...

74. Євген Коноплянка (Україна) - 666 ...

88. Олександр Караваєв (Україна) - 614 ...

157. Олександр Зінченко (Україна) - 469 ...

182. Віталій Миколенко (Україна) - 430 ...

185. Руслан Малиновський (Україна) - 425 ...

277. Віктор Циганков (Україна) - 352 ...

422. Ярослав Ракицький (Україна) - 251 ...

437. Марлос (Україна) - 246 ...

672. Андрій Ярмоленко (Україна) - 137 ...

1394. Євген Селезньов (Україна) - 17

Фото: shakhtar.com