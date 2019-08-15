"Зоря" і "Маріуполь" сьогодні зіграють матчі у відповідь кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Футболісти луганської "Зорі" та "Маріуполя у четвер, 15 серпня, проведуть матчі у відповідь третього відбіркового етапу Ліги Європи УЄФА.

"Зоря" зійдеться з болгарським ЦСКА на "Славутич-Арені" у Запоріжжі, а "Маріуполь" на стадіоні "Карс Джинс" у Гаазі зустрінеться з голландським клубом АЗ, повідомляє Укрінформ.

У перших поєдинках українські команди зіграли внічию. "Зоря" в Софії обмінялася голами з ЦСКА - 1:1, а "Маріуполь" на "Чорноморці" в Одесі розійшлися миром з АЗ з рахунком 0:0.

"Зоря" в разі перемоги над ЦСКА за сумою двох матчів зустрінеться у раунді плей-офф з переможцем протистояння "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія). ФК "Маріуполь" у свою чергу, якщо пройде голландський АЗ, зіграє з кращою командою пари "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія).

Поєдинки заключної стадії кваліфікації Ліги Європи пройдуть 22 і 29 серпня.

Нагадаємо, бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" розпочне виступ в основній сітці Ліги Європи УЄФА.