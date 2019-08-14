"Маріуполю" потрібно забити АЗ в Голландії - тренер Бабич

Головний тренер українського футбольного клубу "Маріуполь" Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти голландської команди АЗ.

Як повідомляв Укрінформ, перший поєдинок "Маріуполь" - АЗ, який проходив на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, завершився внічию (0:0).

"Перший матч вийшов безголевим. Нам треба забивати для того, щоб пройти далі. Ми поважаємо суперника, але знаємо, як нам зіграти. Потрібно забити м'яч і надійно зіграти в обороні як це ми зробили в Одесі. Ми напередодні гри спеціально не тренувалися на штучному поле, на якому будемо грати в Гаазі. що стосується досвіду, то в Україні практично всі поля натуральні. зі свого практики можу сказати, що важче переходити з штучного на природне поле, ніж навпаки. Ми не переживаємо з цього приводу і знаємо, що поле завтра буде швидким і однаковим для двох команд. Торік ми зіграли зі шведським "Юргорденом" на штучному газоні - 1:1. Так що все може бути", - зазначив Бабич.

Як повідомляло агентство, матч АЗ - "Маріуполь" відбудеться у четвер, 15 серпня, на домашньому стадіоні клубу "Адо Ден Хаг" в Гаазі. Початок о 21.30 за київським часом. Перша зустріч завершилася внічию з рахунком 0:0.