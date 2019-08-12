УПЛ не змінювала свого логотипу, нову емблему отримав чемпіонат України - Грімм

Президент Української Прем’єр-Ліги Томас Грімм прокоментував ситуацію зі зміною логотипу футбольного чемпіонату України.

Томас Грімм під час спілкування з журналістами в приміщенні київського Будинку футболу 12 серпня, зокрема, зазначив, що УПЛ не змінювала свого логотипу, а нову емблему отримав футбольний чемпіонат України.

“Маю пояснити: УПЛ не змінювала свого логотипу, емблему організації, ми змінили логотип чемпіонату, оскільки турнір отримав титульного спонсора. Чинна емблема Української Прем’єр-Ліги, затверджена 2016 року, залишається в силі. Розробкою логотипу займалися спільно УПЛ та компанія Favbet”, - цитує Грімма пресслужба УАФ.

Фото: Р. Бебех

Також президент УПЛ розповів про специфіку нанесення нового логотипу на ігрову форму.

“11 команд, окрім чемпіона, гратимуть матчі у формі, на якій буде шеврон із новим логотипом чемпіонату УПЛ. Одна команда, чемпіон попереднього сезону, виступатиме зі спеціальною емблемою змагань для клубу-переможця попереднього чемпіонату УПЛ. Це наше нововведення, котре ми запровадили з поточного сезону”. - зазначив Грімм.

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Як повідомлялося, днями УПЛ змінила логотип футбольного чемпіонату України і назву. Тепер вищий дивізіон чемпіонату України називатиметься Favbet ліга як мінімум 2 роки.

Фото: Р. Бебех