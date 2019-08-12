Футбол: збірна України вперше зіграє з триразовим чемпіоном Африки збірною Нігерії

За три дні після матчу відбіркового турніру Євро-2020 проти Литви збірна України проведе товариський поєдинок із командою Нігерії.

10 вересня національна збірна України вперше в історії зіграє товариський матч із триразовим чемпіоном Африки збірною Нігерії, яка нещодавно підтвердила статус однієї з найсильніших команд континенту бронзовими медалями Кубка Африки-2019. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Члени Виконкому УАФ затвердили в якості місця проведення цього поєдинку “Дніпро-Арену”.

“Зважаючи на перенесення товариського матчу з турками, який мав відбутися в Дніпрі в листопаді минулого року, таке рішення є абсолютно логічним і справедливим. Цей матч стане найкращим подарунком Дніпру, головному форпосту України на сході, і першим поєдинком збірної в місті за останні 10 років”, - прокоментував це рішення президент УАФ Андрій Павелко.

Також Виконком УАФ затвердив в якості місця проведення товариського матчу Україна — Естонія, запланованого на 14 листопада, запорізьку “Славутич-Арену”. Ця зустріч стане першим в історії поєдинком національної збірної в Запоріжжі.

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Нагадаємо, національна збірна України з футболу продовжує боротьбу за вихід до фінальної частини Євро-2020. 11 жовтня в Харкові на стадіоні "Металіст" підопічні Андрія Шевченко зіграють проти команди Литви (початок - о 21.45). Перед домашнім матчем з Литвою збірна України зустрінеться з цією командою на виїзді 7 вересня. У заключних турах українці приймають 14 жовтня Португалію, а 17 листопада зіграють у гостях із Сербією.