Збірна України з футболу восени проведе спаринги в Дніпрі та Запоріжжі

Збірна України з футболу планує провести товариські матчі з Нігерією та Естонією в Дніпрі та Запоріжжі.

Поєдинок із Нігерією (10 вересня) планується провести на стадіоні “Дніпро-Арена”, а поєдинок з Естонією (14 листопада) — на запорізькій “Славутич-Арені”. З відповідною пропозицією виступив президент УАФ Андрій Павелко.

“10 вересня національна збірна України вперше в історії зіграє товариський матч з триразовим чемпіоном Африки — збірною Нігерії, яка нещодавно підтвердила статус однієї з найсильніших команд континенту бронзовими медалями Кубку Африки-2019. Пропоную членам Виконкому УАФ затвердити місцем проведення поєдинку стадіон “Дніпро-Арену”, - написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Також Андрій Павелко запропонував провести спаринг із командою Естонії, запланований на 14 листопада, на запорізькій “Славутич-Арені”.

“В разі схвалення ініціативи Виконкомом ця зустріч стане першим в історії матчем національної збірної в Запоріжжі. Обидві пропозиції вже отримали повну підтримку тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Таким чином ми розширимо географію виступів збірної в Україні і синьо-жовті отримають в цих матчах потужну підтримку нескореного козацького краю”, - зазначив Павелко.

Таким чином, Запоріжжя може стати восьмим містом України, який прийме поєдинок національної збірної з футболу, яка вже проводила свої матчі в Києві, Львові, Ужгороді, Одесі, Харкові, Донецьку та Дніпрі.