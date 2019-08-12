“Динамо” зробило промо до матчу-відповіді з “Брюгге” у відборі Ліги чемпіонів УЄФА

Київський футбольний клуб “Динамо” зробив промо до поєдинку з бельгійським “Брюгге”, який відбудеться завтра, 13 серпня, в рамках другої зустрічі в 3-му відбірковому раунді ЛЧ УЄФА.

Поєдинок проходитиме на стадіоні НСК “Олімпійський” в Києві й розпочнеться о 20.30. Головний арбітр матчу - 42-річний Іван Бебек із Хорватії.

Відео прев’ю матчу:

Як зазначає пресслужба “Динамо”, Іван Бебек в юнацькі роки став чемпіоном Хорватії по карате, але потім зосередився на футбольному арбітражі. Має категорію ФІФА з 2003 року. За час роботи на міжнародній арені двічі перетинався з київською командою: 2013-го хорват зафіксував виїзну поразку “Динамо” від французького “Бордо” в 1/16 фіналу Ліги Європи (0:1), а 2018-го на груповому етапі того ж турніру кияни перемогли на виїзді казахстанську “Астану” (1:0).

На думку букмекерів, у повторному матчі "Динамо" - "Брюгге" певну перевагу мають господарі столичного НСК "Олімпійський". Перший поєдинок в Бельгії завершився з рахунком 1:0 на користь "Брюгге".