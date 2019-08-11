"Динамо" і "Брюгге" в Лізі чемпіонів УЄФА розсудять арбітри з Хорватії

Футбольні судді з Хорватії обслуговуватимуть поєдинок у відповідь третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між київським "Динамо" і бельгійським "Брюгге".

Бригаду арбітрів очолює 42-річний Іван Бебек, повідомляє Укрінформ.

Матч "Динамо" - "Брюгге" відбудеться у вівторок, 13 серпня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок зустрічі о 20.30.

Перший поєдинок в Бельгії завершився з рахунком 1:0 на користь "Брюгге".

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде в раунд плей-офф Ліги чемпіонів, де зустрінеться з кращою командою пари "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія). Команда-невдаха продовжить виступ у груповому турнірі Ліги Європи УЄФА.