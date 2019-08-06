"Брюгге" - Динамо". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція першого матчу третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами бельгійського "Брюгге" та київським "Динамо".

"Брюгге" - "Динамо" (Київ)

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6 серпня 2019 року. Брюгге (Бельгія). Стадіон "Ян Брейдел". Початок матчу о 21.30. Температура повітря +21С.

Ласкаво просимо до столиці бельгійської провінції Західна Фландрія міста Брюгге на перший поєдинок третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрічаються віцечемпіони Бельгії та України - "Брюгге" і "Динамо".

Стартові склади.

"Брюгге" - Сімон Міньоле, Едуард Соболь, Девід Окереке, Матей Мітрович, Сімон Делі, Ганс Ванакен, Рууд Вормер, Матс Рітс, Персі Тау, Еммануель Бонавентуре, Клінтон Мата,

Головний тренер - Філіпп Клеман (Бельгія).

"Динамо" - Денис Бойко, Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Віталій Миколенко, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Микита Бурда, Віталій Буяльський, Артем Беседін, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора.

Головний тренер - Олександр Хацкевич (Білорусь).

Арбітр - Хав'єр Естрада Фернандес (Іспанія).

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Для обох клубів це перший єврокубковий матч в нинішньому сезоні. До цього команди не зустрічалися.

Поєдинок у відповідь відбудеться 13 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде в раунд плей-офф Ліги чемпіонів, де зустрінеться з кращою командою пари "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія).