Букмекери дали прогноз на матч "Динамо" - "Брюгге"

Футболісти київського "Динамо" у вівторок, 13 серпня, проведуть поєдинок у відповідь третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому прийматимуть бельгійський клуб "Брюгге".

На думку букмекерів, у повторному матчі "Динамо" - "Брюгге" певну перевагу мають господарі столичного НСК "Олімпійський", повідомляє Укрінформ.

Британська букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу "Динамо" з коефіцієнтом 2,05, на успіх "Брюгге" - 3.60, а на нічию - 3.40.

Втім, найбільш ймовірним рахунок поєдинку букмекери називають 1:1 (коефіцієнт 6,00). Далі йдуть результати 1:0 (6.50), 2:1 (8.00), 2:0 (8,50) на користь "Динамо". На нічию 0:0 та перемогу "Брюгге" 1:0 діє коефіціент 10,00.

Букмекери австрійської контори Bwin приймають ставки на успіх "Динамо" з коефіцієнтом 2,00, на нічию - 3,40, а на перемогу "Брюгге" - 3,60.

Нагадаємо, перший поєдинок в Бельгії завершився з рахунком 1:0 на користь "Брюгге".

Переможець за сумою двох матчів вийде в раунд плей-офф Ліги чемпіонів, де зустрінеться з кращою командою пари "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія). Команда-невдаха продовжить виступ на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.