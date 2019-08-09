Український воротар Махновський отримав суворе покарання від УЄФА за расизм
УЄФА дискваліфікувала Костянтина Махновського на 10 матчів за епізод, який стався під час матчу проти мальтійського клубу “Гзіра Юнайтед” (2:2) в рамках другої зустрічі 2-го кваліфікаційного раунду ліги Європи. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.
Інцидент трапився в кінці гри, коли в результаті невеликої бійки на полі стався конфлікт між Махновським і форвардом “Гзіри” Амаду Самбом. Як наголошується в релізі УЄФА, Махновський завдав Самбу образи на расистському ґрунті, за що був видалений з поля. При цьому Самб також отримав дискваліфікацію на 2 матчі за образу інших учасників матчу.
Костянтин Махновський є вихованцем академії київського футбольного клубу “Динамо”, колись грав за донецький “Олімпік”, а наразі виступає за латвійський “Вентспілс”.
Нагадаємо, минулого місяця Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) посилила покарання для винних у проявах расизму і дискримінації. ФІФА вдвічі збільшила мінімальний термін дискваліфікації для футболістів або офіційних осіб, визнаних винними в проявах расизму. Тепер він складає 10 матчів.
"Змінивши правила, що стосуються таких тем, як расизм і дискримінація, ФІФА виходить на передову лінію в боротьбі з цією жахливою атакою на основні людські права", - йдеться в заяві ФІФА.