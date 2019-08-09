Український воротар Махновський отримав суворе покарання від УЄФА за расизм

Український воротар латвійського футбольного клубу “Вентспілс” Костянтин Махновський отримав суворе дисциплінарне покарання від УЄФА за прояв расизму.

УЄФА дискваліфікувала Костянтина Махновського на 10 матчів за епізод, який стався під час матчу проти мальтійського клубу “Гзіра Юнайтед” (2:2) в рамках другої зустрічі 2-го кваліфікаційного раунду ліги Європи. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Інцидент трапився в кінці гри, коли в результаті невеликої бійки на полі стався конфлікт між Махновським і форвардом “Гзіри” Амаду Самбом. Як наголошується в релізі УЄФА, Махновський завдав Самбу образи на расистському ґрунті, за що був видалений з поля. При цьому Самб також отримав дискваліфікацію на 2 матчі за образу інших учасників матчу.

Костянтин Махновський є вихованцем академії київського футбольного клубу “Динамо”, колись грав за донецький “Олімпік”, а наразі виступає за латвійський “Вентспілс”.

Читайте також: ФІФА посилила покарання за прояви расизму і дискримінації

Нагадаємо, минулого місяця Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) посилила покарання для винних у проявах расизму і дискримінації. ФІФА вдвічі збільшила мінімальний термін дискваліфікації для футболістів або офіційних осіб, визнаних винними в проявах расизму. Тепер він складає 10 матчів.

"Змінивши правила, що стосуються таких тем, як расизм і дискримінація, ФІФА виходить на передову лінію в боротьбі з цією жахливою атакою на основні людські права", - йдеться в заяві ФІФА.