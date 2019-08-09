Марченко виграв українське тенісне дербі і вийшов до 1/4 фіналу турніру в Іспанії
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко здобув право грати у чвертьфінал турніру ITF World Tennis Tour у місті Пособланко (Іспанія).
У матчі другого кола Ілля, посіяний під 2-м номером, в українському дербі обіграв Анатолія Петренка - 7:5, 6:0, повідомляє Укрінформ.
Наступним суперником Марченка стане французький тенісист Габріель Петі.
А ось Петренко зачохлив ракетку і в парній сітці цих змагань. Разом із представником Росії Артемом Дубрівним Анатолій у чвертьфіналі поступився дуєту Петі/Пітер Ботвелл (Ірландія) - 3:6, 4:6.