Марченко виграв українське тенісне дербі і вийшов до 1/4 фіналу турніру в Іспанії

Український тенісист Ілля Марченко здобув право грати у чвертьфінал турніру ITF World Tennis Tour у місті Пособланко (Іспанія).

У матчі другого кола Ілля, посіяний під 2-м номером, в українському дербі обіграв Анатолія Петренка - 7:5, 6:0, повідомляє Укрінформ.

Наступним суперником Марченка стане французький тенісист Габріель Петі.

Читайте також: Завацька вийшла в чвертьфінал турніру ITF у Ландісвіллі

А ось Петренко зачохлив ракетку і в парній сітці цих змагань. Разом із представником Росії Артемом Дубрівним Анатолій у чвертьфіналі поступився дуєту Петі/Пітер Ботвелл (Ірландія) - 3:6, 4:6.