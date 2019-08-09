Завацька вийшла в чвертьфінал турніру ITF у Ландісвіллі

Українська тенісистка Катаріна Завацька виграла два матчі за день на турнірі ITF W60 у Ландісвіллі (США) і зіграє у чвертьфіналі змагань.

8 серпня третій номер посіву Катаріна Завацька в матчі першого кола обіграла "кваліфаєра" Елішу Болтон зі США з рахунком 6:3, 6:2, а в другому раунді перемогла ізраїльтянку Юлію Глушко - 6:1, 6:3. Про це повідомляє БТУ. Відео поєдинку з Глушко: У чвертьфіналі українська тенісистка зустрінеться з володаркою wild card американкою Софією Віттл, яка перемогла 8 “ракетку” турніру Еллен Перес з Австралії. Читайте також: Надія Кіченок зупинилася в 1/4 парного турніру WTA Premier 5 у Торонто Турнір Koser Jewelers Tennis Challenge (ITF World Tennis Tour) із призовим фондом 60 тис. доларів триватиме в Ландісвіллі до 11 серпня.