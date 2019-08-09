Надія Кіченок зупинилася в 1/4 парного турніру WTA Premier 5 у Торонто

Українська тенісистка Надія Кіченок залишає парні змагання на турнірі WTA серії Premier 5 у Торонто (Канада).

В 1/4 фіналу турніру в Торонто Надія Кіченок у парі з американкою Ебігейл Спірс програла лідерам посіву. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок Надія Кіченок/Ебігейл Спірс (Україна/США) - Барбора Крейчікова/Катержина Синякова (Чехія, 1) тривав менше 1 години і закінчився з рахунком 1:6, 1:6.

Чеський дует отримав 8 шансів на брейк, з яких Крейчікова і Синякова скористалися 3-ма.

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Турнір Rogers Cup ( WTA Premier 5) у Торонто з призовим фондом 2 млн 830 тис. доларів триватиме до 11 серпня.