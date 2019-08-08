Надія Кіченок зіграє у парному чвертьфіналі турніру WTA в Торонто

Українсько-американський дует Надія Кіченок - Ебігейл Спірс вийшов до 1/4 фіналу парного розряду на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) з призовим фондом $2,83 млн.

У матчі другого кола Кіченок і Спірс завдали поразки тайваньському тандему Хао-Чін Чань - Латіша Чань - 6:1, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 12 хвилин.

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За вихід до півфіналу змагань Кіченок і Спірс зустрінуться з лідерами "посіву" чешками Барбарою Крейчіковою і Катеріною Сіняковою, які без боротьби пройшли до чвертьфіналу Rogers Cup після відмови продовжувати виступ румунсько-китайської пари Ралука Олару - Чжаосюань Ян.