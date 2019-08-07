Людмила Кіченок зупинилася в першому колі парного турніру в Торонто

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з Оленою Остапенко з Латвії зазнала поразки на старті змагань Rogers Cup (WTA Premier 5) в Торонто (Канада).

Поєдинок Людмила Кіченок/Олена Остапенко - Юлія Гергес (Німеччина)/Кароліна Плішкова (Чехія) першого кола “прем’єра” в Торонто закінчився з рахунком 5:7, 0:6. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин. Кіченок і Остапенко вели 3:0 по ходу першого сету, але після цього виграли до кінця зустрічі лише 2 гейми. Українсько-латвійська пара змогла реалізувати лише 1 брейкпоїнт з 10-ти. Їхні суперниці скористалися 5 з 9 шансів на брейк.

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Хардовий турнір WTA серії Premier 5 із призовим фондом 2 млн 830 тис. доларів триватиме в Торонто до 11 серпня.

Фото: ФТУ