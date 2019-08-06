Кіченок пробилася до другого кола парного розряду на турнірі WTA в Торонто

Українсько-американський дует Надія Кіченок - Ебігейл Спірс вийшов до другого кола парного розряду на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) з призовим фондом $2,83 млн.

У матчі стартового кола Кіченок і Спірс завдали поразки канадійкам Ежені Бушар і Шарон Фішман - 7:6 (10:8), 6:3, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав рівно півтори години.

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За вихід до третього кола змагань Кіченок і Спірс зустрінуться з переможницями протистояння китаянок Шуай Пен і Шуай Чжан з тайванським тандемом Хао-Чін Чань - Латіша Чань.