Сестри Кіченок виступлять у парному розряді турніру WTA в Торонто

Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок візьмуть участь у змаганнях пар турніру WTA Rogers Cup - Premier 5 в Торонто (Канада) із загальним призовим фондом 2 млн 830 тис дол.

Надія Кіченок і Ебігейл Спірс (США) у першому колі астретятся з канадійками Ежені Бушар і Шарон Фішман, повідомляє Укрінформ.

Людмила Кіченок у дуеті з Оленою Остапенко (Латвія) екзаменуватимуть пару Юлія Гергес (Німеччина)/Кароліна Плішкова (Чехія).

Як інформувало агентство, в одиночному розряді Rogers Cup-2019 виступлять кращі українські одиночниці - Еліна Світоліна (№7 WTA), Даяна Ястремська (33) та Леся Цуренко (34).