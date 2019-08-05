Три українки зберігають свої позиції в топ-35 рейтингу WTA
Українські тенісистки Елінa Світоліна, Дaяна Ястремська та Лeся Цуренко зберігають свої позиції в топ-35 світової класифікації. Про це повідомляє БТУ.
За підсумками ігрового тижня топ-четвірка українських тенісисток в рейтингу WTA виглядає так:
Цього тижня Елінa Світоліна, Дaяна Ястремська та Лeся Цуренко зіграють на змаганнях WTA Premier 5 в Торонто. Кaтерина Козлова вже завершила свій виступ в Канаді після поразки на старті кваліфікації.
З особистим рекордом тиждень почали Дар'я Снігур (388), Марина Чернишова (396), Анастасія Шошина (401), Вікторія Дьома (563).
У парному рейтингу Людмила Кіченок опустилася з 36-го місця на 44-е, а Надія Кіченок - з 43-го на 56-е. Сестри також виступлять на турнірі в Торонто в парному розряді.
Рейтинг WTA у парному розряді станом на 5 серпня:
UKR🇺🇦 - Singles🚺 - TOP10🎾 (05/08/2019)— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) 5 серпня 2019 р.
7.@ElinaSvitolina
33.@D_Yastremska ⬆️1
34.@LTsurenko ⬆️1
70.#Kozlova ⬇️1
133.#Zavatska ⬆️1
136.#Kalinina
200.@marta_kostyuk ⬇️2
227.#Lopatetska ⬇️2
346.#Strakhova ⬇️3
353.@oliaianchuk ⬇️6