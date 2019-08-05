Три українки зберігають свої позиції в топ-35 рейтингу WTA

За підсумками ігрового тижня троє українок продовжують утримувати позиції в топ-35 рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Українські тенісистки Елінa Світоліна, Дaяна Ястремська та Лeся Цуренко зберігають свої позиції в топ-35 світової класифікації. Про це повідомляє БТУ.

За підсумками ігрового тижня топ-четвірка українських тенісисток в рейтингу WTA виглядає так:

Цього тижня Елінa Світоліна, Дaяна Ястремська та Лeся Цуренко зіграють на змаганнях WTA Premier 5 в Торонто. Кaтерина Козлова вже завершила свій виступ в Канаді після поразки на старті кваліфікації.

З особистим рекордом тиждень почали Дар'я Снігур (388), Марина Чернишова (396), Анастасія Шошина (401), Вікторія Дьома (563).

У парному рейтингу Людмила Кіченок опустилася з 36-го місця на 44-е, а Надія Кіченок - з 43-го на 56-е. Сестри також виступлять на турнірі в Торонто в парному розряді.

Рейтинг WTA у парному розряді станом на 5 серпня: