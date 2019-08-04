Теніс: Козлова не змогла відібратися до основної сітки турніру WTA в Торонто

Українка Катерина Козлова достроково зачохлила ракетку на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Торонто (Канада) з призовим фондом $2,830 млн.

У першому колі кваліфікації Козлова програла американці Сачіі Вікері - 2:6, 3:6, повідомляє БТУ.

Суперниці провели на корті півтори години. Шість геймів з восьми в першій партії були брейками. У другому сеті Вікері вийшла вперед 4:0, Козлова скоротила відставання до мінімуму, але потім програла ще два гейми.

Нагадаємо, в основній сітці турніру, який пройде в Торонто з 5 по 11 серпня, виступлять українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.