Світоліна, Ястремська і Цуренко отримали суперниць на турнірі WTA в Торонто

Відбулося жеребкування основної сітки одиночного розряду на хардовому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Торонто (Канада) з призовим фондом $2,830 млн.

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№7 рейтингу WTA), посіяна під шостим номером, почне змагання з другого кола, зігравши проти переможниці матчу між американкою Даніель Коллінс (№33 WTA) і Катериною Синякової з Чехії (№41 WTA), повідомляє офіційний сайт WTA.

Даяна Ястремська (№34 WTA) дебютує в основній сітці турніру в Торонто поєдинком проти британки Йоганни Конти (№14 WTA).

Третя "ракетка" України Леся Цуренко (№35 WTA) на старті змагань зійдеться з Анастасією Севастовою з Латвії (№11 WTA).

Катерина Козлова (№69 WTA) розочне виступ у кваліфікації. У першому раунді українка зустрінеться з американкою Сачією Вікері (№149 WTA).

Турнір в Торонто пройде з 5 по 11 серпня.

На фото: Еліна Світоліна.