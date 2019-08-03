Світоліна програла Саккарі у чвертьфіналі турніру WTA в Сан-Хосе

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна достроково завершила виступ на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier - Mubadala Silicon Valley Classic - в Сан-Хосе (США) з призовим фондом $876,183 тис.

У поєдинку за вихід до півфіналу змагань посіяна під першим номером Світоліна за 2,5 години поступилася 7-й "ракетці" турніру Марії Саккарі з Греції - 6:1, 6:7 (3:7), 3:6, повідомляє Укрінформ.

Українка упевнено виграла перший сет, вела у рахунку у другій партії (4:1, 5:2), проте не зуміла реалізувати чотири матчболи.

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Наступного тижня Світоліна виступить на турнірі WTA серії Premier 5 в Торонто (Канада) із призовим фондом $2,830 млн.