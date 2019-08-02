Цуренко програла Діяс у другому колі турніру WTA у Вашингтоні

Українка Леся Цуренко достроково завершила виступ на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) International Citi Open у Вашингтоні (США) із призовим фондом $250 тис.

У другому колі змагань Цуренко (35-й номер WTA) поступилася 84-й "ракетці" світу Заріні Діяс з Казахстану - 4:6, 4:6, повідомляє Укрінформ.

Суперниці вп'яте зустрілися на корті. Рахунок став 3:2 на користь казахстанської тенісистки.

У чвертьфіналі турніру Діяс зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі (№62 WTA), яка у свою чергу здобула вольову перемогу над шведкою Ребеккою Петерсон (№70 WTA) - 3:6, 6:3, 6:4.

Нагадаємо, у першому колі змагань у Вашингтоні Цуренко переграла китаянку Ван Яфань (№51 WTA) - 6:3, 6:2.