Світоліна обіграла Касаткіну і вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Сан-Хосе

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна успішно подолала друге коло турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier - Mubadala Silicon Valley Classic - в Сан-Хосе (США) з призовим фондом $876,183 тис.

У поєдинку за вихід до чвертьфіналу змагань посіяна під першим номером Світоліна завдала поразки росіянці Дар'ї Касаткіній - 6:3, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Раніше суперниці чотири рази зустрічалася в очних протистояннях. У всіх матчах незмінно перемагала українська тенісистка.

За путівку до півфіналу Світоліна зійдеться з 7-ю "ракеткою" турніру Марією Саккарі з Греції, яка взяла гору над японкою Майо Хібі - 4:6, 6:4, 6:2.

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Mubadala Silicon Valley Classic пройде до 4 серпня.