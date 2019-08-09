Україна зберігає 9 місце в рейтингу УЄФА після 3 туру відбору Ліги Європи

В рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи дві українські команди зіграли внічию, додавши в скарбничку України до таблиці коефіцієнтів УЄФА по 0,5 очка.

“Маріуполь” вдома зіграв з рахунком 0:0 проти “АЗ Алкмаар”, а “Зоря” на виїзді не поступилася софійському ЦСКА — 1:1. Наразі Україна, як і раніше, знаходиться на 9-му місці в рейтингу УЄФА, а її найближчі конкуренти — Бельгія та Туреччина. Про це повідомляє Sport Arena.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА:

1. Іспанія — 86.069 очка

2. Англія - 74.605

3. Німеччина - 58.784

4. Італія - 58.439

5. Франція - 49.915

6. Росія - 42.383

7. Португалія - 40.949

8. Бельгія - 31.800

9. Україна - 30.300

10. Туреччина - 29.800

Зазначимо, що восьма і дев'ята позиції в рейтингу мають однакові квоти в УЄФА. Однак, якщо Туреччина обійде Україну, єврокубкова квота для українських команд зменшиться.

Наступного тижня київське “Динамо”, “Зоря” і “Маріуполь” зіграють матчі-відповіді в кваліфікації Ліги Європи і Ліги чемпіонів.

Фото: ФК "Маріуполь"