Україна зберігає 9 місце в рейтингу УЄФА після 3 туру відбору Ліги Європи
“Маріуполь” вдома зіграв з рахунком 0:0 проти “АЗ Алкмаар”, а “Зоря” на виїзді не поступилася софійському ЦСКА — 1:1. Наразі Україна, як і раніше, знаходиться на 9-му місці в рейтингу УЄФА, а її найближчі конкуренти — Бельгія та Туреччина. Про це повідомляє Sport Arena.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА:
1. Іспанія — 86.069 очка
2. Англія - 74.605
3. Німеччина - 58.784
4. Італія - 58.439
5. Франція - 49.915
6. Росія - 42.383
7. Португалія - 40.949
8. Бельгія - 31.800
9. Україна - 30.300
10. Туреччина - 29.800
Зазначимо, що восьма і дев'ята позиції в рейтингу мають однакові квоти в УЄФА. Однак, якщо Туреччина обійде Україну, єврокубкова квота для українських команд зменшиться.
Наступного тижня київське “Динамо”, “Зоря” і “Маріуполь” зіграють матчі-відповіді в кваліфікації Ліги Європи і Ліги чемпіонів.
Фото: ФК "Маріуполь"