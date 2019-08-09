Бабич: З АЗ можна грати, потрібно лише вірити в свої сили

Головний тренер футбольного клубу “Маріуполь” Олександр Бабич поділився враженнями від поєдинку з нідерландським АЗ (0:0) в рамках 3 раунду відбору Ліги Європи.

Олександр Бабич на післяматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що із суперником можна грати і команда у повторній зустрічі продемонструє більш розкутий футбол.

“З огляду на наші кадрові проблеми і рівень суперника, ми розуміли, що нам треба максимально перекрити зони при позиційних атаках АЗ, так як у голландців є дуже цікаві переміщення, які ми проаналізували і розібрали. За винятком епізодів з ударами з середньої дистанції, які ми не встигли заблокувати, хлопці виконали велику роботу без м'яча в позиційній роботі. Це те, над чим ми працювали після гри з “Олександрією”.

Десь після 70-ї хвилини ми намагалися контролювати гру і змушували суперника бігати без м'яча. Але, напевно, наш рівень ще не дозволяє нам холоднокровніше грати на початку атаки або під час її розвитку. Але ми ростемо і працюємо. Вважаю, що результат хороший, враховуючи двоматчеву стратегію.

Зараз у нас є хороша інформація. Одну гру ми вже відіграли, і я сказав хлопцям: “Як ми грали в останні хвилини - це та гра, в яку ми хочемо грати. І ви можете так грати. Потрібно лише вірити в свої сили”. Думаю, за тиждень ми зіграємо більш розкуто і створимо більше моментів в позиційній грі. Думаю, хлопці повинні зрозуміти, що АЗ - хороший суперник, але з ним можна грати”, - цитує Бабича пресслужба ФК “Маріуполь”.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня футболісти "Маріуполя" провели перший матч третього відбіркового етапу Ліги Європи УЄФА. "Маріуполь" на стадіоні "Чорноморець" в Одесі приймав голландський клуб АЗ, з яким приазовці зіграли внічию — 0:0.

"Маріуполь" зіграв внічию з голландським АЗ у кваліфікації Ліги Європи УЄФА / Фото: ФК "Маріуполь"

Поєдинок у відповідь відбудеться 15 серпня в Алкмаарі.