Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів третього раунду відбору

У груповому турнірі Ліги Європи УЄФА-2018/19 завершилися перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти луганської "Зорі" в Софії зіграли внічию з болгарським ЦСКА (1:1), а ФК "Маріуполь" на стадіоні "Чорноморець" в Одесі розійшовся миром з голландським клубом АЗ (0:0).

Результати перших матчів третього відбіркового раунду Ліги Європи:

"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта) - 5:1

"Сараєво" (Боснія і Герцеговина) - БАТЕ (Білорусь) - 1:2

АЕК (Ларнака, Кіпр) - "Гент" (Бельгія) - 1:1

"Пюнік" (Вірменія) - "Вулверхемптон" (Англія) - 0:4

"Спарта" (Прага, Чехія) - "Трабзонспор" (Туреччина) - 2:2

"Університатя" (Крайова, Румунія) - АЕК (Греція) - 0:2

"Брондбю" (Данія) - "Брага" (Португалія) - 2:4

"Вентспілс" (Латвія) - "Гімарайнш" (Португалія) - 0:3

"Феєноорд" (Голландія) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія) - 4:0

"Шериф" (Молдова) - АІК (Швеція) - 1:2

"Мальме" (Швеція) - "Зрінськи" (Боснія і Герцеговина) - 3:0

"Рієка" (Хорватія) - "Абердін" (Шотландія) - 2:0

"Мольде" (Норвегія) - "Аріс" (Греція) - 3:0

"Нефтчі" (Азербайджан) - "Єгуда" (Ізраїль) - 2:2

"Партизан" (Сербія) - "Ені Малатьяспор" (Туреччина) - 3:1

"Тун" (Швейцарія) - "Спартак" (Москва, Росія) - 2:3

"Стяуа" (Румунія) - "Млада-Болеслав" (Чехія) - 0:0

"Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) - 0:5

"Хаугесунн" (Норвегія) - ПСВ (Голландія) - 0:1

Торіно "(Італія) -" Шахтар "(Солігорськ, Білорусь) - 5:0

"Локомотив" (Пловдив, Болгарія) - "Страсбург" (Франція) - 0:1

"Норрчепінг" (Швеція) - "Хапоель" (Беєр-Шева, Ізраїль) - 1:1

ФК "Рига" (Латвія) - ХІК (Фінляндія) - 1:1

"Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія) - 0:3

"Маріуполь" (Україна) - АЗ (Голландія) - 0:0

ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Зоря" (Україна) - 1:1

"Мідтьюлланд" (Данія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 2:4

"Лудогорець" (Болгарія) - "Нью-Сейнтс" (Уельс) - 5:0

"Легія" (Польща) - "Атромітос" (Греція) - 0:0

"Аустрія" (Австрія) - "Аполлон" (Кіпр) - 1:2

"Слован" (Словаччина) - "Дандолк" (Ірландія) - 1:0

"Арарат" (Вірменія) - "Сабуртало" (Грузія) - 1:2

"Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія) - 1:0

"Сутьєска" (Чорногорія) - "Лінфілд" (Північна Ірландія) - 1:2

"Дюделанж" (Люксембург) - "Нимме" (Естонія) - 3:1

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Судува" (Литва) - 1:2.

Поєдинки третьої стадії відбору Ліги Європи пройдуть 13-15 серпня.