Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів третього раунду відбору
Як повідомляв Укрінформ, футболісти луганської "Зорі" в Софії зіграли внічию з болгарським ЦСКА (1:1), а ФК "Маріуполь" на стадіоні "Чорноморець" в Одесі розійшовся миром з голландським клубом АЗ (0:0).
Результати перших матчів третього відбіркового раунду Ліги Європи:
"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта) - 5:1
"Сараєво" (Боснія і Герцеговина) - БАТЕ (Білорусь) - 1:2
АЕК (Ларнака, Кіпр) - "Гент" (Бельгія) - 1:1
"Пюнік" (Вірменія) - "Вулверхемптон" (Англія) - 0:4
"Спарта" (Прага, Чехія) - "Трабзонспор" (Туреччина) - 2:2
"Університатя" (Крайова, Румунія) - АЕК (Греція) - 0:2
"Брондбю" (Данія) - "Брага" (Португалія) - 2:4
"Вентспілс" (Латвія) - "Гімарайнш" (Португалія) - 0:3
"Феєноорд" (Голландія) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія) - 4:0
"Шериф" (Молдова) - АІК (Швеція) - 1:2
"Мальме" (Швеція) - "Зрінськи" (Боснія і Герцеговина) - 3:0
"Рієка" (Хорватія) - "Абердін" (Шотландія) - 2:0
"Мольде" (Норвегія) - "Аріс" (Греція) - 3:0
"Нефтчі" (Азербайджан) - "Єгуда" (Ізраїль) - 2:2
"Партизан" (Сербія) - "Ені Малатьяспор" (Туреччина) - 3:1
"Тун" (Швейцарія) - "Спартак" (Москва, Росія) - 2:3
"Стяуа" (Румунія) - "Млада-Болеслав" (Чехія) - 0:0
"Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) - 0:5
"Хаугесунн" (Норвегія) - ПСВ (Голландія) - 0:1
Торіно "(Італія) -" Шахтар "(Солігорськ, Білорусь) - 5:0
"Локомотив" (Пловдив, Болгарія) - "Страсбург" (Франція) - 0:1
"Норрчепінг" (Швеція) - "Хапоель" (Беєр-Шева, Ізраїль) - 1:1
ФК "Рига" (Латвія) - ХІК (Фінляндія) - 1:1
"Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія) - 0:3
"Маріуполь" (Україна) - АЗ (Голландія) - 0:0
ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Зоря" (Україна) - 1:1
"Мідтьюлланд" (Данія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 2:4
"Лудогорець" (Болгарія) - "Нью-Сейнтс" (Уельс) - 5:0
"Легія" (Польща) - "Атромітос" (Греція) - 0:0
"Аустрія" (Австрія) - "Аполлон" (Кіпр) - 1:2
"Слован" (Словаччина) - "Дандолк" (Ірландія) - 1:0
"Арарат" (Вірменія) - "Сабуртало" (Грузія) - 1:2
"Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія) - 1:0
"Сутьєска" (Чорногорія) - "Лінфілд" (Північна Ірландія) - 1:2
"Дюделанж" (Люксембург) - "Нимме" (Естонія) - 3:1
"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Судува" (Литва) - 1:2.
Поєдинки третьої стадії відбору Ліги Європи пройдуть 13-15 серпня.