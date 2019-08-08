"Зоря" в Софії обмінялася голами з болгарським ЦСКА в Лізі Європи УЄФА

Футболісти луганської "Зорі" провели перший матч третього відбіркового етапу Ліги Європи УЄФА.

"Зоря" на стадіоні "Васил Левський" в Софії зіграла внічию з болгарським ЦСКА - 1:1, повідомляє Укрінформ.

На гол Евандро, який відзначився на 13-й хвилині, "Зоря" відповіла реалізованим перед свистком на перерву пенальті у виконанні Владлена Юрченка (45+1).

Поєдинок у відповідь відбудеться 15 серпня в Запоріжжі.

"Зоря" в разі перемоги над ЦСКА за сумою двох матчів зустрінеться в раунді плей-офф з переможцем протистояння "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньйол" (Іспанія).

Поєдинки заключній стадії кваліфікації Ліги Європи пройдуть 22 і 29 серпня.

Нагадаємо, бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" розпочне виступ в основній сітці Ліги Європи УЄФА.