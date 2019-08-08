"Маріуполь" зіграв внічию з голландським АЗ у кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Футболісти "Маріуполя" провели перший матч третього відбіркового етапу Ліги Європи УЄФА.

"Маріуполь" на стадіоні "Чорноморець" в Одесі приймав голландський клуб АЗ, з яким приазовці зіграли внічию - 0:0, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок у відповідь відбудеться 15 серпня в Алкмаарі.

ФК "Маріуполь" в разі перемоги над АЗ за сумою двох матчів зустрінеться у раунді плей-офф з переможцем протистояння "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія).

Поєдинки заключної стадії кваліфікації Ліги Європи пройдуть 22 і 29 серпня.

Нагадаємо, бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" розпочне виступ в основній сітці Ліги Європи УЄФА.